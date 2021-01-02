تسجيل أكثر من 57 ألف إصابة بكورونا في دولة اوروبية

أعلنت المملكة المتحدة اليوم السبت عن تسجيل 57725 إصابة و445 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأظهرت البيانات أن هذا اليوم الخامس على التوالي الذي يتجاوز فيه عدد الإصابات اليومية المسجلة في البلاد 50 ألفا.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة تسجيل 53285 إصابة جديدة و613 وفاة.
ووفق موقع "وورلدوميترز إنفو" المتخصص برصد إصابات كورونا حول العالم، فقد وصل العدد الإجمالي لإصابات كورونا في المملكة المتحدة إلى 2657514، فيما بلغ عدد الوفيات 75015.
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