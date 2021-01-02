عبطان يخوض الانتخابات البرلمانية بتجمع وطني جديد

وقال مصدر مقرب من عبطان في حديث للسومرية نيوز، ان "عبطان أسس تجمعاً وطنياً مستقلاً لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة".

و اضاف المصدر ان "التجمع يضم نخبة من شخصيات مستقلة و كفاءات وطنية مهمة من بغداد و المحافظات".



وبين ان "الإعلان عن التجمع الجديد سيكون خلال الأيام القادمة".