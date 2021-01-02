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عبطان يخوض الانتخابات البرلمانية بتجمع وطني جديد

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قرر وزير الشباب و الأسبق عبد الحسين عبطان، خوض الانتخابات البرلمانية بتجمع وطني جديد.
وقال مصدر مقرب من عبطان في حديث للسومرية نيوز، ان "عبطان أسس تجمعاً وطنياً مستقلاً لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة".

و اضاف المصدر ان "التجمع يضم نخبة من شخصيات مستقلة و كفاءات وطنية مهمة من بغداد و المحافظات".


وبين ان "الإعلان عن التجمع الجديد سيكون خلال الأيام القادمة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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