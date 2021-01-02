عبطان يخوض الانتخابات البرلمانية بتجمع وطني جديد

قرر وزير الشباب و الرياضة الأسبق عبد الحسين عبطان، خوض الانتخابات البرلمانية بتجمع وطني جديد.
وقال مصدر مقرب من عبطان في حديث للسومرية نيوز، ان "عبطان أسس تجمعاً وطنياً مستقلاً لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة".
و اضاف المصدر ان "التجمع يضم نخبة من شخصيات مستقلة و كفاءات وطنية مهمة من بغداد و المحافظات".
وبين ان "الإعلان عن التجمع الجديد سيكون خلال الأيام القادمة".
و اضاف المصدر ان "التجمع يضم نخبة من شخصيات مستقلة و كفاءات وطنية مهمة من بغداد و المحافظات".
وبين ان "الإعلان عن التجمع الجديد سيكون خلال الأيام القادمة".
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