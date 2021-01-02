تدمير أربعة أوكار لـ'داعش' في كركوك

وشهدت محافظة كركوك، أمس الجمعة، مقتل ثلاثة منتسبين في الجيش بينهم ضابط بتفجير استهدف دوريتهم جنوبي كركوك، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة استهدفت عربة همر تابعة للفرقة 11 بالجيش في قضاء داقوق بمحافظة كركوك ما ادى الى قتل ثلاثة منتسبين بينهم ضابط وجرح آخر".

