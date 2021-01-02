أفريكوم تقصف إذاعة الأندلس.. صوت "الشباب" الإرهابية بالصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذت طائرات مسيرة، تابعة للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا غارتين دمرتا على إثرهما مقر "إذاعة الأندلس" التابعة لحركة الشباب الإرهابية بالصومال.

غارتا "أفريكوم" التي نفذتا، الجمعة، دمرتا مقر "إذاعة الأندلس" في منطقة كونيو برو، بمحافظة شبيلى السفلى، جنوب الصومال.

وقالت أفريكوم في بيان صحفي، السبت، "استهدفت الغارتان مجمعات لحركة الشباب في محيط كونيو بارو بالصومال. التقييمات النهائية جارية. لكن التقييم الأولي خلص إلى أن الضربات أدت إلى تدمير المجمعين المستهدفين".

وأضاف البيان أن التقديرات الأولية لـ"أفريكوم" تشير إلى أنه لم يصب أو يقتل أي مدني نتيجة لهذه العملية.

وقال الجنرال جويل تايلر ، مدير العمليات بالقيادة الأمريكية في أفريقيا: "يوضح هذا الإجراء بوضوح التزامنا المستمر تجاه الصومال وشركائنا الإقليميين".

وتابع تايلر: "نحن نحتفظ بالوسائل والإرادة لضرب شبكة الشباب الإرهابية عند الضرورة لحماية المنطقة وأمتنا أيضا ".

واعترفت حركة الشباب في بيان نقلته مواقع محسوبة عليها تعرض مقر الإذاعة وجميع معداتها لأضرار جسيمة، مؤكدة عدم وقوع خسائر بشرية في صفوف عناصرها.



ويعد "إذاعة الأندلس" أكبر محطة إذاعية تابعة لمليشيات الشباب الارهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة ورأس دعايتها.

تأتي هذه العملية في وقت تستعد القوات الأمريكية في الصومال للخروج عن البلاد قبل يوم ٢٠ من يناير/كانون الأول الثاني، وإعادة التمركز في قواعد أمريكية بالدول المجاورة للصومال، في كينيا وجيبوتي.