فلسطين.. 1064 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن "قطاع غزة سجل 704 إصابات جديدة بكورونا من مجمل الحالات الجديدة".

وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في غرف العناية المكثفة بلغ 119 "منهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتجتمع لجنة الطوارئ العليا برئاسة رئيس الحكومة محمد اشتية، اليوم للإعلان عن الإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار الجائحة.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس(آذار) الماضي بلغ 157897.