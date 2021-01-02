شكرا لقرائتكم خبر عن بواقع 70 عملية خلال عام..الحوثي أكبر منتهك للحريات الصحفية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن مرصد الحريات الإعلامية في اليمن اليوم (السبت)، توثيق 143 انتهاكاً حوثياً ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال العام 2020، تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والاعتداء واستهداف مؤسسات إعلامية.

وقال المرصد في تقرير إن أبرز الانتهاكات التي وثقتها مقتل ثلاثة صحفيين هم نبيل القعيطي وأديب الجناني وبديل البريهي، والحكم بإعدام 11 صحفياً بينهم صحفية، موضحاً أنه تم رصد 7 حالات اختطاف، و10 حالات إصابة و11 حالة اعتقال و11 حالة اعتداء، و15 حالة تهديد، و4 إيقاف عن العمل، و5 حالات انتهاك مورست ضد مؤسسات إعلامية، و66 حالة أخرى.

ولفت إلى أن المليشيا تعد من أكبر مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن بواقع 70 انتهاكاً من إجمالي الحالات المسجلة خلال العام الماضي فيما البقية مقسمة على عدد من الجماعات الإرهابية والمتنفذين والعصابات.

ووصف 2020 بأنه كان عاماً صعباً على الإعلام وحرية الصحافة في اليمن، إذ أصدر الحوثي 11 حكم إعدام ضد صحفيين في إطار محاكمات مسيسة جرت بشكل يفتقر لأبسط القواعد والإجراءات القانونية وبعيداً عن إجراءات العدالة، وأكد المرصد أنه لم يتح للصحفيين المعتقلين اللقاء بالمحامين باستثناء بعض اللقاءات أثناء جلسات التحقيقات والمحاكمة.

يأتي ذلك، في الوقت الذي شيع الصحفيون ومئات اليمنيين في تعز الصحفي أديب الجناني الذي قتل في قصف الحوثي لمطار عدن الدولي الخميس الماضي.

من جهة أخرى، فجرت مليشيا الحوثي اليوم منزل المحامي علي سعيد الصديق في منطقة مدرات شرق مدينة تعز في إطار مساعيها المستمرة لتفجير منازل المناهضين لها.