شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للمسرح» تعلن قائمة العشرين في مسابقتي التأليف للكبار والأطفال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت الهيئة العربية للمسرح نتائج قائمة العشرين في مسابقتي تأليف النص المسرحي (الموجه للكبار والموجه للأطفال) النسخة 13 للعام 2020، وتعاملت لجنتا التحكيم مع عدد مشاركات هي الأعلى في تاريخ المسابقتين، بلغت 535 مشاركة، على النحو التالي: 258 نصاً قدمت لمسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار فوق 18 عاماً، و277 نصاً لمسابقة تأليف النص الموجه للأطفال من 6 إلى 18عاماً.

وتقدمت الهيئة بالتهنئة للكتاب المتأهلين، ما يعتبر إنجازاً مهماً، خاصة أن القائمة وعلى مدار النسخ الماضية حملت أسماء لامعة في عالم النص المسرحي، وصارت مصدر اعتزاز للمتأهلين، وتشير تقارير لجنتي التحكيم إلى وفرة في النصوص الجيدة، وتعلن أن النتائج النهائية التي ستحدد الفائزين بالمراتب الثلاثة الأفضل في المسابقتين سوف يتم الإعلان عنها ضمن احتفال الهيئة العربية للمسرح، باليوم العربي للمسرح الذي يصادف يوم الأحد 10 يناير/كانون الثاني 2021.

ولفتت الهيئة الانتباه إلى أن ترتيب هذه النصوص في هذا الإعلان يتبع التسلسل «الألف بائي»، ولا علاقة له بالترتيب والدرجات.

هذا، وقد احتل 22 نصاً في مسابقة تأليف النص الموجه للطفل المراتب العشرين، فيما احتل 30 نصاً في مسابقة تأليف الكبار المراتب العشرين أيضاً.

وتضمنت القائمة في مسابقة التأليف الموجه للطفل: «الخروج من القفص» لنجم الدين حاج بكري / سوريا، «الصناديق المغلقة» لمحمد درويش حنفي / مصر، «الطريق إلى العالم» غمار محيي الدين / سوريا، «القرية التي أكلت الحكايات» لمهند العاقوص / سوريا، «المسبار الماسي» لخالد عبد المجيد / مصر، «جنة العميان» لمحمد العمراني / المغرب، «حقيبة جابر بن حيان المفقودة» لحيدر هوري / سوريا، «حكاية التماثيل الذهبية» لأحمد محمد طوسون / مصر، «رحلة البحث عن الألوان» لرامة عيان / سوريا، «رحلة في دفتر» لعبد السميع بنصابر / المغرب، «رغد والهرة والكوكب الغريب» لمصطفى محمد / سوريا، «ريام في بلاد الأحلام» لليث فائز جيجو/ العراق، «ساحرة الموسوعة» لمنذر السعيدي / سلطنة عُمان، «ساسو العظيم» لماهر مهران / مصر، «سيف الحارس» لمحمد كسبر / مصر، «شبيك لبيك أيها الجني» لمصطفى محمد رشدي / مصر، «ضيعة الألوان» لأبو بكر حمادي /الجزائر، «ضيف على المستقبل» ليوسف الشاطر / المغرب، «طائر الهوما» لعيسى الصيادي / سوريا، «عصافير ملونة» لدلال الأحمد / سوريا، «قلعة الساحر» لحصة فرحان / الكويت، و«كتاب الأمنيات» لمعتز بن حميد / ليبيا.

أما قائمة العشرين في مسابقة تأليف الكبار، فجاءت على النحو التالي: «أراسين» لحسام حنوف / سوريا، «أرواح جائحة» لسعد طعمة / العراق، «استحواذ» عباس عبد الغني / العراق، «أسطورة السيد ميت» لعلي يونس / سوريا، «الحفارون وقادة الهرب» لسعيد بودبوز / المغرب، «الدقائق العشرون ما بعد الأخيرة» لحسام عبد الرؤوف / مصر، «الفئران لا تضل الجحور» لهاني قدري / مصر، «المنسي خرائط التيه» لصلاح الدين جعلاب / الجزائر، «بتول» لعبد الكريم عمرين / سوريا، «برتقال» قاسم قهار / أستراليا، «بيغاسوس» لسيد محمد عبد العال / مصر، «ثلاثة أيام في الفراغ» لولاء عطالله / مصر، «جسر» لغسان نداف / فلسطين، «جسمال» لفاتن ناجي / العراق، «حاطب الليل» لأنس العاقل / المغرب، «خطابات السيد عصفور» لأحمد محمد حنفي / مصر، «خمس عشرة دقيقة» لعلي العبادي / العراق، «دراما خيالية حدثت عام 2030» لعلي الزيدي / العراق، «سالسا» لناديا القناعي / الكويت، «سيرة الأقفاص» لحسان الجودي. سوريا، «شمس» لمحمد بودريقة / المغرب، «عرض مسرحي» لسمير عبد الفتاح / اليمن، «غرفة الذات» لعبد المؤمن ورعي / الجزائر، «في حقيبتي خطوات لم تستعمل بعد» لآمال الرامي / المغرب، «قليل من العبث» لأيمن رزق / مصر، «متاهة» لمهدي حلباس / المغرب، «مريد» لمحمد حسانين / مصر، «من سيفتح الباب؟» لمناهل السهوي / سوريا، «موكشا» لعيسى الدرازي / البحرين، و«نقيق» لروعة سنبل / سوريا.