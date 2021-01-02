شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرنسيس يصف مارادونا بالشاعر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف البابا فرنسيس أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا، الراحل في 25 نوفمبر الماضي عن 60 عاماً إثر تداعيات صحية، بـ«الشاعر في الميدان»، وذلك في مقابلة مخصصة للرياضة نشرت السبت في صحيفة «جازيتا ديلو سبورت».

وتحدث عن مواطنه الذي ساهم بإيصال فريق نابولي الجنوبي إلى مجد كرة القدم الإيطالية ومنتخب الأرجنتين إلى لقب مونديال 1986: كان بطلاً كبيراً منح السعادة لملايين الناس، في الأرجنتين ونابولي.

وأضاف البابا الذي التقى مارادونا عام 2014 في روما خلال مباراة من أجل السلام: كان أيضاً رجلاً هشاً. في إشارة إلى المشكلات الصحية والمتاعب مع المخدرات التي رافقت الموهبة الارجنتينية.

وأكد رأس الكنيسة الكاثوليكية البالغ 84 عاماً أنه صلى من أجل الراحل وأرسل مسبحة إلى أسرته مرفقة بكلمات تعزية. وتطرق البابا الذي يشجع نادي سان لورنزو الأرجنتيني إلى أوجه الشبه بين الرياضة ومعتقداته منتقداً الأبطال الأغنياء الذين أصبحوا خمولين وتقريباً بيروقراطيين في رياضتهم.

وأضاف: شخصياً، أعتقد أن القليل من الجوع هو السرّ في عدم الشعور بالتخمة إطلاقاً، للحفاظ على هذا الشغف الذي أبهرهم كأطفال.

وتتميز الرياضة بالنسبة للبابا بانتصارات أولئك الذين تتعرّق جباههم على أولئك الذين ولدوا والموهبة في جيبهم.

وصوّب أول بابا من أمريكا الجنوبية على موضوع تعاطي المنشطات في عالم الرياضة: ليس مجرد غش، بل اختصاراً يدحض الكرامة لا يمكن تصنيع أي بطل في المختبر. حصل هذا الأمر ولسنا متأكدين من عدم تكراره، حتى لو كنا نأمل عدم حدوثه! لكن مع الوقت، سنميّز بين المواهب الأصلية وتلك التي تم تركيبها: البطل يولد ويتطور من خلال التمارين.