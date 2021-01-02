شكرا لقرائتكم خبر عن «الواقع الافتراضي» يحفز الحبل الشوكي لتخفيف الآلام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

بالنســــبة للمرضــى الذين يتلقون تحفيز الحبل الشوكي كعلاج للألم المزمن، فإن التكامـل مع نظام الواقع الافتراضي يمكن أن يعزز فاعلية عمــــــــل الحبل الشوكي. وتلك التقنية تتيـــح للمرضى رؤية آثار التــحفيز الكهربائي على صورة افتراضية لأجسامهم.

ويتم تحفيز الحبل الشوكي باستخدام نبضات كهربائية خفيفة لمقاطعة إشارات الألم قبل أن تصل إلى الدماغ، في حين أن تلك الوسيلة تعتبر علاجاً فعالاً شائعاً بشكل متزايد للألم المزمن، إلا أنها تقلل الألم لدى حوالي نصف المرضى فقط، ونادراً ما يزول بالكامل.

ويدمج النهج الجديد المنشورة نتائجه فــــي المجلة الصادرة عن الجمعية الدولية لدراسات الألم، بين التحفيز وأجهزة الواقع الافتراضي، للمرة الأولى، حيث يتمكن المريض من رؤية تأثير التحفيز والشعور به في صورة افتراضية للجسم. وعلى سبيل المثال، تصبح المنطقة الخاضعة للتحفيز بساق المريض الافتراضية مضاءة عند تشغيل التيار الكهربي.