شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام ربّ عمل بأداء 44 ألف درهم لمستشفى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: آية الديب

ألزمت محكمة استئناف أبوظبي رب عمل بأداء 44 ألفاً و245 درهماً لمستشفى، قيمة علاج عامل على كفالته، بعدما قدم المستشفى خدمات علاجية ورعاية صحية للعامل، ورفضت شركة تأمين العامل، تغطية قيمة العلاج.

وكان المستشفى أقام دعوى قضائية، على رب العمل، وطالبت بإلزامه بأن يؤدي لها 44 ألفاً و245 درهماً، مع الرسوم والمصاريف. موضحة أنها قدمت خدمات علاجية ورعاية صحية لأحد المرضى العاملين على كفالته، ورفضت شركة التأمين الخاصة بالمريض تغطية قيمة العلاج، كما امتنع المدّعى عليه، عن سداد المبلغ المترتب على ذمة مكفوله.

أما رب العمل، فأكد أن المريض (مكفوله) نقل بإسعاف الطوارئ فاقداً للوعي وفي حال صحية حرجة وطارئة، وقد عولج بحال الطوارئ، دون أن يكون لذلك أي صلة بوضعه التأميني، وأن المستشفى المدّعي ملزم بتقديم هذه الخدمة مجانا لمرضى الحالات الطارئة، فضلاً عن أن المريض لديه بطاقة ضمان صحي سارية المفعول وتغطّي كلف علاج المؤمن لديها، وطالب برفض الدعوى.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدّعى عليه بأن يؤدي للمستشفى 44 ألفاً و245 درهما، وألزمته الرسوم والمصاريف، استنادا إلى التزام رب العمل بتوفير وسائل العناية الطبية للعامل، وتحمله كلفة خدمات العلاج الطبي المقدمة لمن هم تحت كفالته.

واستأنف رب العمل الحكم مؤكدا أنه أخطأ في تطبيق القانون، وأهدر دفاعه المتعلق بوجود تغطية تأمينية للعامل، وأنه خالف قواعد الاختصاص القضائي، فيما أكدت المحكمة أن طلبات المستشفى أمام المحكمة انحصرت في الحكم لها بإلزام رب العمل بتأدية المبلغ، ما يكون معه الحكم المستأنف قد صدر في حدود النصاب المحدد في اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، لافتة إلى عدم ثبوت مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص أو وقوع بطلان فيه أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، وقضت بعدم جواز الاستئناف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصروفات، ومصادرة مبلغ التأمين لفائدة خزينة المحكمة.