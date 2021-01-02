شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري يترأس نادي ليوا الإماراتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، تفاصيل توليه رئاسة نادي «ليوا إف سي» الإماراتي، أحد أندية دوري الدرجة الثانية، بعدما علق السد العالي على صفحته الشخصية على «إنستجرام» قائلاً: «أتشرف برئاسة نادي ليوا الإماراتي الدرجة الثانية، مع بداية سنة جديدة مليئة بالإنجازات والنجاح 2021. كل عام وأنتم بخير».

وأوضح الحضري أنه ليس شريكاً أو مالكاً لنادي «ليوا إف سي»، وإنما يتولى رئاسته من الناحية الإدارية فقط، ويقوم بمباشرة عمله مع النادي الإماراتي عن طريق الهاتف وخلال وجوده في مصر، دون الإقامة في الإمارات.

وقال إن مهمته مع النادي تتلخص في الإدارة شؤون الفريق، وتوفير اللاعبين الذين يحتاج إليهم الجهاز الفني، وكذلك ترتيب المعسكرات، ومتابعة متطلبات الجهاز الفني، مؤكداً أن كافة تلك الأمور يقوم بإدارتها خلال وجوده في مصر، متوقعاً السفر على فترات إلى الإمارات لمتابعة بعض الأعمال ولكن دون الإقامة هناك.

ويمتلك عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، سجلاً تاريخياً من المشاركات الدولية كحارس مرمى مع منتخب الفراعنة والعديد من الأندية المصرية، ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على حسابه بـ«تويتر»، قائمة بأكثر النجوم الذين تألقوا مع أنديتهم ومنتخباتهم واعتزلوا في 2020، وجاء النجم الحضري في صدارة أسماء النجوم المعتزلين.