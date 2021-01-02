شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يغيّب رائد الطب الشعبي عقيدة المهيري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: راشد النعيمي

غيب الموت أمس الوالد عقيدة علي جمعة المهيري من مدينة العين، الذي يعد من رواد الطب الشعبي في دولة الإمارات، وأسهم في تقديم العلاج لأكثر من 50 نوعاً من الأمراض الشائعة في الدولة والمنطقة، من خلال درايته العميقة بمزاولة هذه المهنة التي استفاد منها الباحثون عن العلاج من أبناء الدولة وغيرهم، الأمر الذي جعله أحد أبرز المكرمين في جائزة أبو ظبي 2011.

ويحظى المهيري بمحبة واسعة في أرجاء المنطقة التي اشتهر بعلاج أهلها والتخفيف من معاناتهم، حيث ولد عقيدة علي المهيري في مدينة العين عام 1920 في وقت كانت فيه أبسط الأمراض قادرة على الفتك بحياة الآخرين، وكانت فيه الإمكانيات البسيطة والخبرات المتراكمة عند ذوي الخبرة في الطب الشعبي تساعد على إنقاذ حياة كثيرين.

وبعد وفاة والديه في مرحلة الشباب، اعتمد على نفسه مبكراً فعمل بالغوص والزراعة وبعض المهن الأخرى البسيطة، إلا أنه وفي العشرين من عمره عمل في مهنة الطب الشعبي، وتعلّم على يد جدته ممارسته منذ أكثر من سبعين سنة، وتكونت لديه دراية عميقة بكيفية معالجة أكثر من خمسين نوعاً من الأمراض الخطرة على الإنسان، واستطاع بذكائه أيضاً أن يطور أدوات الحجامة، وعالج خلال ممارسته في هذه المهنة الإنسانية العظيمة آلاف المرضى.

ويعتبر عقيدة موسوعة علمية وثقافية واجتماعية ملمة بجميع مجالات الحياة، وهو مدرك لحقيقة الأنساب وأصولها، ملمّ بجغرافية الأرض في أبوظبي والعين ودبي. كما توفرت لديه خبرة جيدة في ترميم الأفلاج وصيانتها، وحظي بثقة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، ليسهم في ترميم وصيانة أفلاج العين المختلفة.

وحتى مع بلوغه أعتاب المئة عام، لم يتوان عن علاج من يلجأ إليه ممن يرون في الطب الشعبي فائدة لهم، من غير مقابل أو بأجر زهيد تحت إلحاح المرضى، كما أنه لم يبخل بتوفير أية معلومات تتعلق بمهنته للباحثين والدارسين المهتمين بالطب الشعبي من ناحية علمية حديثة، واستفاد من خبرته العديد من الناس في الدولة وخارجها، فقد علم كل من طلب منه هذا العلم سواء طلبة الطب أو الباحثين. ولم تقف خبرة عقيدة عند حد معرفته الشخصية؛ بل نقل هذه الخبرة لحفيده عيسى، وقد تعلم ذلك من جده وله دراية فيه، ممارساً وسم بعض المرضى.

وفي 2014 قرر مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية، إطلاق اسم المواطن عقيدة المهيري أول طبيب أعشاب، والمواطنة سلمى الشرهان أولى الممرضات في الدولة، على المختبرين العلميين الرئيسيين في كلية فاطمة للعلوم الصحية في أبوظبي والعين.

وجاء ذلك في إطار توجه القيادة الرشيدة دائماً نحو ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لتكريم وتخليد أبناء الإمارات الأوفياء والمبدعين، الذين قدموا لوطنهم الكثير من الجهد والعرق والابتكار في عملهم، ومنهم بالتأكيد عقيدة المهيري باعتباره صاحب السبق في أن يكون أول طبيب أعشاب مواطن، والمواطنة سلمى الشرهان باعتبارها صاحبة السبق كأول ممرضة مواطنة في الدولة.