شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين ناعيا وحيد حامد: فقدنا قيمة وقامة كبيرة وموهبة نادرة أثرت العمل الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب الكبير وحيد حامد، الذى وافته المنية اليوم بعد رحله طويلة حافلة بالعطاء، مضيفا: "فقدنا قيمة وقامة كبيرة وموهبه نادرة أثرت العمل الفنى والثقافى فى مصر من خلال كتاباته المتميزة".

وأضاف حسين زين فى بيان له، أن الراحل وحيد حامد قدم سيناريوهات فنية للشاشة الصغيرة رسخت لقيم وتقاليد المجتمع المصرى الأصيل وتركت بصمه ستظل لأجيال قادمه، متابعا: "رحم الله الفقيد وخالص العزاء والمواساة لأسرته وأن يلهمهم الصبر".

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: "طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرئ، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية وحاز عنها على عدة جوائز، وآخرها فى فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

بدأ بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبى، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات.