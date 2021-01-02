شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة حزب الخير التركى المعارض لأردوغان: الأمة سئمت من عقليتك القذرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت رئيسة حزب الخير التركى المعارض، ميرال أكشنار، هجوما حادا على تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التى استهدف خلالها زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهورى كمال كليتشدار أوغلو، مؤكدة أن الأمة سئمت من عقلية أردوغان القذرة.

وقالت أكشنار، فى تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "السيد رجب طيب أردوغان. بينما قُتلت 386 امرأة فى بلادنا فى العام الماضي؛ إلا أنك تخرج أيضًا وتهين النساء دون أدنى خجل، اذهب وأدى واجبك أولًا، واحفظ أمن وسلامة النساء. لقد سئمت الأمة حقًا من هذه العقلية القذرة".

يأتى ذلك بعد أن هاجم أردوغان زعيم المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد آيا صوفيا فى إسطنبول، قائلًاكما ترونه فى بعض الأماكن للحصول على الأصوات، يقوم بإحضار عدد من المحجبات بجانبه مثل عارضات الأزياء. لم يعد بإمكانه أن يخدع أحدًا. هذه الأشياء ولت.