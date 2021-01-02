"تعليم المنوفية" تحدد ضوابط العمل حتى انتهاء إجازة نصف العام

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، تعليمات سير العملية التعليمية بعد الاجراءات والقرارات التي صدرت، تفاديًا للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد بداية من اليوم السبت الموافق الثاني من يناير 2021، وحتى نهاية إجازة نصف العام.

وقال أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، أنه بناءً على توجيهات محافظ المنوفية بخصوص اتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية لمواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورنا المستجد، وتوفيرًا للحماية اللازمة للطلاب والعاملين يتم الالتزام بما يلي:

يعلق تواجد الطلاب بمقار المدارس أيًا كان نوعها وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى تطبيقا لتعليمات رئيس الوزراء من يوم السبت الموافق 2 يناير 2021 وحتى إشعار آخـر، على أن تستكمل الدراسة عن بعد خلال هذه الفترة من خلال القنوات التعليمية والمنصات التعليمية التي وفرتهـا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويجري حضور كامل العدد من مديرى عموم الإدارات ومديري الإدارات رؤساء الأقسام، فضلاً عن تخفيض عدد العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية وديوان المديرية بنسبة 50% من إجمالي العدد وذلك بالتناوب فيما بينهم، بعد استبعاد السيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنـة "بتقرير من التأمين الصحي"، وبما لا يؤثر على سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين.

كما تبدأ إجازة نصف العام للطلاب من يوم السبت 16 يناير 2021 وحتى الخميس 18 فبراير 2020، وسيتم الإعلان عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول طبقًا لمستجدات الأمور.