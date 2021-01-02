بالرابط.. تعرف على نتيجة المرحلة الثانية لرياض أطفال القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن الدكتور محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في القاهرة، ظهور نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال.

وأكد عطية أنه على أولياء الأمور الدخول على الموقع الإلكتروني للمديرية من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وقال عطية إنه على أولياء الأمور الذين لم يتم قبول أبنائهم بالمرحلة الثانية الدخول على الموقع وتعديل الرغبات وفق الأماكن المتاحة، عقب الانتهاء من المرحلة الحالية.

كما ناشد التنسيق الإلكتروني، أولياء الأمور تحري الدقة في البيانات والاختبارات لإتاحة الفرصة لإنجاز العمل، وقبول الأطفال في الأماكن المتاحة في أسرع وقت.​