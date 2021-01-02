النرويج: العثور على جُثمان وفقدان 8 أشخاص إثر انزلاق أرضي بأوسلو

عثرت فرق الإنقاذ بالنرويج على جثمان آخر، فيما أدرج ثمانية آخرون على قائمة المفقودين إثر انزلاق أرضي وقع قبل أربعة أيام في قرية بالقرب من شمال شرق العاصمة النرويجية أوسلو.



وقالت الشرطة المحلية، حسبما ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية

اليوم السبت، إنه ربما مازال ممكنًا العثور على ناجيين في جيوب هوائية تشكلت داخل المباني المدمرة، مشيرة إلى أنه من الناحية الطبية، يمكن للشخص النجاة لعدة أيام في حال وجود هواء.



وتضرر ما لا يقل عن 9 أبنية بأكثر من 30 وحدة سكنية إثر الانزلاق، كما استعانت فرق البحث البرية بمروحيات وطائرات بدون طيار مع كاميرات للكشف الحراري وسط ظروف الشتاء القاسية.



وكانت السلطات النرويجية قد أعلنت - في وقت سابق أمس - العثور على جثمان لشخص في موقع انهيار أرضي، فيما لا تزال عمليات البحث جارية.