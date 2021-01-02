الأردن يُسجل 903 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت تسجيل 903 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم - أن إجالي الإصابات بالمملكة ارتفع إلى 296 ألفا و668 حالة، فيما يبلغ عدد

الحالات النشطة حاليّاً 18 ألفا و805 حالات.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 26 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3 آلاف و877 حالة.



ونوهت إلى أن عدد حالات

الشفاء لهذا اليوم بلغ ألفين و152 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 273 ألفًا و986 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.