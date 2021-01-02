سنغافورة تُسجل 33 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم السبت ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 58 ألفًا و662 حالة بعد تسجيل 33 حالة إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "توداي

أونلاين" السنغافورية، أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج تم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولها البلاد.



ولم تُسجل أيضًا حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة

عن الإصابة بفيروس كورونا عند 29 وفاة بينما تعافى 58 ألفا و449 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.