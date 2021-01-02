تايلاند تُسجل 216 إصابة جديدة بكورونا

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في تايلاند، اليوم السبت، تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 آلاف و379 حالة.



وذكر المركز في بيان- نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني- أن البلاد سجلت حالة وفاة واحدة خلال

الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 64 حالة وفاة.

وقال تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، إن المركز قلق من العثور على مزيد من الحالات في ضوء سفر الناس أو عودتهم إلى المقاطعات خلال

عطلة رأس السنة الجديدة.

وأضاف أن الخطر يتمثل في المسافرين من الأقاليم التي أصابها تفشي المرض، حيث يمكنهم نقل المرض إلى أشخاص آخرين في المنزل أو في الوجهات السياحية.



يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.