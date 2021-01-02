هولندا توافق على تسريع وتيرة التطعيم ضد كورونا



سيف اليزيد - استسلمت الحكومة الهولندية للضغط العام اليوم السبت وأعلنت أنها سوف تبدأ إعطاء لقاح كورونا للعاملين في مجال الصحة الأسبوع المقبل.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي أقر استخدام لقاح بيونتيك/فايزر الألماني الأميركي ضد مرض "كوفيد19-" الذي يسببه فيروس كورونا الشهر الماضي، فإن هولندا هي الدولة الوحيدة بالاتحاد الأوروبي التي لم تبدأ بعد حملات التطعيم.

وكانت الحكومة الهولندية قد قالت إنها بحاجة لمزيد من الوقت للتأكد من أن حملات توزيع اللقاحات سوف تسير بسلاسة. وقالت إن حدوث أي مشكلة في البداية كان من شأنه أن يقلل الثقة في البرنامج.

وكانت الخطة تنص على بدء التطعيم في موعد أدناه الثامن من يناير، حتى بشكل رمزي قبل البداية الشاملة في 18 يناير.

ولكن التأجيل أدى إلى انتقادات من العاملين في مجال الصحة حيث قالوا إن الحكومة تعرض للخطر حياة الأشخاص في الوقت الذي يوجد فيه 175 ألفا جرعة من اللقاح بدون استخدام في مستودع بشرق البلاد.

وبموجب الخطة الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم السبت، سوف يتم تطعيم نحو 30 ألف من العاملين بالمستشفيات في الأسبوع المقبل. وسوف يتم الإعلان عن المزيد من الخطط الملموسة يوم الاثنين.

وكان إيلاء أولوية للعاملين بالمستشفيات تغييرا آخر في الخطة. وكانت الخطط الأولية تدعو إلى تلقيح العاملين في دور رعاية المسنين.

ولكن العاملين بالمستشفيات قالوا إن نظام الرعاية الصحية بدأ يتعرض لضغط فيما ترتفع أعداد الإصابات وغياب الأطقم وسط ارتفاع حالات العدوى .



