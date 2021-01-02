ظريف يتهم إسرائيل بمحاولة إشعال حرب

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 يناير 2021 06:04 مساءً - منذ ساعة واحدة وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إسرائيل بمحاولة إشعال حرب بالتخطيط لشن هجمات على القوات الأميركية في العراق. وقال ظريف على تويتر: “تشير معلومات مخابراتية جديدة من العراق إلى أن عناصر إسرائيلية محرضة تخطط لشن هجمات على الأميركيين، لتضع الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايته في مأزق أمام سبب زائف للحرب (عمل يبرر الحرب)”. وأضاف “أحذر الفخ يا دونالد ترامب. أي ألعاب نارية ستأتي بنتائج عكسية خطيرة”.

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