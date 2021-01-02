شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يفكك لغما بعد اكتشافه في ناقلة نفط والان نبدء بالتفاصيل
وكانت الناقلة في المياه الدولية على بعد 28 ميلا بحريا (52 كيلومترا) من الساحل العراقي في الخليج لإمداد سفينة أخرى بالوقود عندما تم اكتشاف اللغم بعد ظهر يوم الخميس.
وجرى فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.
وقال الجيش أمس الجمعة إنه لم يتضح على الفور كيف تم إلصاق اللغم بالناقلة التي استأجرها عميل لم يذكر اسمه من شركة تسويق النفط العراقية الحكومية.
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