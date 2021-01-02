شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا في العالم: إصابة نحو 84.1 مليون ووفاة 1.83 مليون والان نبدء بالتفاصيل
وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا مليون 829 ألفا و283 حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.
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