شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك: إجمالي إصابات كورونا تصل إلى 1.44 مليون والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 1.44 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت مكسيكو سيتي ، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات نتيجة للإصابة بمرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا في المكسيك 126507 بينما تعافى 1.08 مليون شخص.

ومر حوالي 44 أسبوعًا منذ ظهور الحالة الأولى للإصابة بالفيروس في البلاد.