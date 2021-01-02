شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك: إجمالي إصابات كورونا تصل إلى 1.44 مليون والان نبدء بالتفاصيل
وبلغ عدد الوفيات نتيجة للإصابة بمرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا في المكسيك 126507 بينما تعافى 1.08 مليون شخص.
ومر حوالي 44 أسبوعًا منذ ظهور الحالة الأولى للإصابة بالفيروس في البلاد.
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