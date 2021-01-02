مجزرة حوثية جديدة... مقتل وإصابة 12 بقصف استهدف حفل زفاف في الحديدة

قتلت خمس نساء وأصيب سبعة أشخاص آخرون بينهم أطفال في حصيلة أولية جراء قصف حوثي بقذيفة استهدفت صالة أفراح في جنوب مدينة الحديدة مساء الجمعة وفق مصادر حكومية.

وبحسب ناشطين في الحديدة، فإن القذيفة سقطت في صالة الأفراح قرب شارع المطار وهي منطقة تعد حدودية بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال العميد صادق دويد الناطق باسم المقاومة الوطنية وعضو الوفد الحكومي في اللجنة الأممية في الحديدة لوكالة الصحافة الفرنسية «ندين الجريمة البشعة التي ارتكبها الحوثيون بقصف صالة أفراح والتي راح ضحيتها شهداء وجرحى من المدنيين».

كذلك أوضح دويد أن «هذه الجريمة الإرهابية البشعة بحق أبناء مدينة الحديدة في ظل سريان اتفاق ستوكهولم يؤكد مضي ميليشيا الإجرام الحوثية في تصعيدها باستهداف اليمنيين وتجمعاتهم السكانية والأعيان المدنية ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولي الإنساني ومتنصلة عن جميع الاتفاقات المبرمة».

من جهته، أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني «المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بقصف عرس نسائي في قاعة المنصور في شارع المطار بمدينة الحديدة، بقذيفة هاون سقطت أمام القاعة والذي أسفر عن استشهاد وإصابة تسعة من الشهداء والجرحى في حصيلة غير نهائية».

وتابع في تغريدة له عبر تويتر: «هذه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي تؤكد نهجها القائم على العنف والقتل وسفك الدماء وعدم الاكتراث بأرواح المدنيين، وهي نتيجة مباشرة لاستمرار صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن جرائم وانتهاكات الميليشيا المتواصلة منذ انقلابها».

وتأتي هذه الجريمة الإرهابية بعد أيام من استهداف ميليشيات الحوثي، مجمع إخوان ثابت التجاري والصناعي في الحديدة، بقذائف مدفعية الهاون، ما أسفر عن إصابة خمسة من عمال المجمع.