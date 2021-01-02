ضربات موجعة للإرهاب.. الجيش الجزائري يصطاد 4 مسلحين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الجزائري، السبت، القضاء على 4 إرهابيين خطرين في عملية عسكرية واسعة ضد مجموعة إرهابية بمرتفعات "قوراية" بولاية تيبازة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية وصل ”الخليج 365” نسخة منه، أن العملية العسكرية أسفرت عن تصفية 4 إرهابيين وضبط عددا من الأسلحة بينها: مسدس وبندقية رشاش من نوع "آر بي كي" وبندقيتين آخرتين بعد اشتباك مسلح مع مجموعة إرهابية خطرة.



وأكدت "الدفاع الجزائرية" أن العملية العسكرية لاتزال مستمرة، وتعهدت بالقضاء على الجماعات الإرهابية، وأن يكون عام 2021 "هو عام القضاء على فلول الجماعات الإرهابية من البلاد".

كما أعلنت استشهاد ضابطين خلال العملية العسكرية بعد الاشتباك مع المجموعة المسلحة الخطرة وهما الرقيب مباركي سعد الدين والعريف أول قايد عيشوش عبد الحق.

ونعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقائد أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة الضابطين، حيث أعرب تبون في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" عن حزنه لاستشهاد الضابطين، مؤكدا أنهما "كانا يجاهدان من أجل القضاء على بقايا الإرهاب الهمجي".





ومنذ تسعينيات القرن الماضي، كانت مرتفعات "قوراية" الواقعة وسط الجزائر والمحاذية للعاصمة من جميع الجهات، مركزا يتحصن فيه الجماعات الإرهابية التي نفذت عدة عمليات إرهابية ومجازر بشعة ضد الأهالي، واستهدفت قوى الأمن بعمليات انتحارية.

وعقب الكشف عن صفقة تبادل الأسرى بين حكومة مالي والتنظيم الإرهابي المسمى بـ"نصرة الإسلام" ويقوده الإرهابي إياد آغ غالي، كثف الجيش الجزائري من عملياته العسكرية الاستباقية ضد معاقل فلول الجماعات الإرهابية التي تبايع تنظيم القاعدة الإرهابي.

وتمكن الجيش الجزائري خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، من توجيه ضربات موجعة لفلول الجماعات الإرهابية خاصة في مرتفعات جيجل الواقعة شرقي البلاد، بعد تصفيته 3 إرهابيين خطرين، وتدمير مخابئ إرهابيين.

كما تمكن من تدمير 5 مخابئ لإرهابيين بالمنطقة ذاتها بناء على المعلومات الدقيقة التي قدمها الإرهابي أحسن زروقان المدعو "أبو الدحداح" الذي ألقي عليه نهاية الشهر الماضي، تم خلالها استرجاع مبلغ مالي قدره 80 ألف يورو "مثل الدفعة الأولى من عائدات الفدية" التي كانت محط الصفقة في مالي، وفق ما كشفه بيان سابق للجيش الجزائري.