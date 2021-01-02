بالفن حارب إرهاب الإخوان.. رواد تويتر ينعون وحيد حامد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خيم الحزن وحالة الحداد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، عقب الإعلان عن وفاة الروائي السيناريست الكبير وحيد حامد صباح اليوم السبت.

وحيد حامد هو أحد أبرز الكتاب الذين تصدوا لفكر تنظيم الإخوان و"طيور الظلام"، وتمكن من "استهدف الإرهاب بذخائر القوة الناعمة فأصابه في مقتل"، وفقا لتعبير رواد تلك المواقع.

ورحل عن عالمنا اليوم السبت، الكاتب الكبير وحيد حامد، عن عمر ناهز 76 عاما، بعد صراع مع المرض، إثر تدهور حالته الصحية على مدار الأيام الماضية، بعد تعرضه لأزمة قلبية، فضلا عن معاناته من متاعب بالرئة، الأمر الذي استدعى نقله لغرفة العناية المركزة خلال أيامه الأخيرة بأحد المستشفيات.

لم يقف نعي وحيد حامد عند نجوم الفن المصري والعربي عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، بل أمتد للنواب والسياسيين في مصر.

وأعرب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، عن عزائه ومواساته فى وفاة الكاتب الكبير.

وقال عبد العال - فى برقية عزاء اليوم السبت - "أتقدم بصادق المواساة والتعازى فى وفاة الكاتب والروائى الكبير وحيد حامد.. سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته".





من جانبه، نعى حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة وعضو مجلس الشيوخ الكاتب والمبدع الكبير وحيد حامد.

وأكد الحزب أن أعمال حامد أثرت الحياة الثقافية والفنية مشيراً إلى أن الكاتب الكبير كانت له مواقفه الوطنية الداعمة للدولة المصرية.

إلى هذا، دشن رواد موقع تويتر للتدوينات القصيرة هاشتاج #ودعا_وحيد_حامد، والذي سرعان ما تصدر الموقع في مصر.

وكتب الكاتب الصحفي جمال رائف عبر الهاشتاج: "وحيدا حارب التطرف في أصعب الأوقات، واستهدف الإرهاب بذخائر القوة الناعمة فأصابه في مقتل .. رحم الله وحيد حامد".

وقالت إنجي علي عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر : "رحل محارب طيور الظلام الاخوان ، والذي أشهر قلمه سلاحاً في وجه أعداء الوطن، ووستبقي حروفه وأعماله رسالة للفن الحقيقي الهادف المهموم بقضايا الوطن.. سلاما عليك يا فارس القلم ".

وكتبت أغاريد أمين عبر هاشتاج #وداعا_وحيد_حامد: "يكفيك (حامد) إصرارك على الحفاظ على هوية مصر، وكشفك لخبث الإخوان على الدوام و المتأسلمين".

وأردف :"يكفيك أن تصديت للفكر المتطرف بالفكر والقلم".

وتأكيدا على نفس المعنى، غردت المشاركة أشجان نبيل : "رحم الله الشخصية العظيمة والتي استطاعت بكل جدارة، سرد تاريخ الجماعات الإسلامية والإخوان ومخططاتهم في أعماله الفنيه قبل أن يدركها العامة".





ومن أعمال الراحل وحيد حامد، ذكر إبراهيم الشتيوي أحد رواد موقع تويتر، مسلسل "العائلة"، قائلا : "المسلسل أول من أظهر توغل الإخوان والتطرف في المجتمع المصري".

وأضاف الصحفي أحمد ربيع: "رحم الله من فضح الإخوان، وأظهرهم على حقيقتهم، وهاهم يشمتون في الموت، كأي تاجر دين، وكأنهم معهم مفتاح الجنة و النار".

وفي نعيها، وصفته المشاركة مروة سعيد بأنه "قاهر الإخوان" ، وقالت :"إنا لله وإنا إليه راجعون .. رحم الله الأستاذ المبدع الكاتب وحيد حامد".

يشار إلى أن المبدع الراحل وحيد حامد كتب العديد من الأعمال الدرامية المميزة والتي تصدى العديد منها فكر الإخوان والتطرف، وأبرزها؛ "الجماعة"، والعائلة"، وكتب للسينما أفلام "طيور الظلام"، و"الإرهابي"، و"دم الغزال".





ويعتبر الكاتب الكبير وحيد حامد أحد أشهر نجوم الكتابة في مصر والعالم العربي، وتعاون مع كبار نجوم التمثيل والإخراج، وقدم للسينما عشرات الأفلام المتميزة والمهمة، وناقش العديد من القضايا المهمة، وبلغ إجمالي ما قدمه طوال مشواره أكثر من 40 فيلما، وحوالي 30 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا .

ولاقى تكريم وحيد حامد في مهرجان القاهرة السينمائى ترحيبا كبيرا من الفنانين والنقاد، حيث شهدت لحظة تكريمه بكاء العديد النجوم والنجمات مثل يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوى، لبلبة، نيللي كريم، منة شلبى، وعلا رشدى، مع تصفيق حار من قبل الحضور بمجرد صعوده على خشبة المسرح.