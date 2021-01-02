طقس غائم جزئياً غداً الاحد في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الاحد غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية خاصة غرباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية.



وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وتكون شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:58، والثاني عند 05:07، والجزر الأول عند الساعة 08:54، والجزر الثاني عند الساعة 22:13.

وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند 11:49، والمد الثاني عند الساعة 01:10، والجزر الاول عند الساعة 18:20، والجزر الثاني عند الساعة 07:26.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 15 80 20

دبــي 25 17 70 25

الشارقة 27 15 70 30

عجمان 26 16 80 30

أم القيوين 25 15 80 35

رأس الخيمة 25 14 75 40

الفجيرة 24 17 70 40

العين 25 15 85 35

ليوا 26 13 95 35

الرويس 23 14 85 35

السلع 23 13 90 30

دلما 24 20 80 40

طنب الكبرى 25 20 80 35

طنب الصغرى 25 20 80 35

أبو موسى 24 19 80 30.