شكرا لقرائتكم خبر عن سورية: قتلى وجرحى في انفجار«مفخخة» والان مع التفاصيل
ورجح المرصد ارتفاع حصيلة القتلى إضافة إلى وقوع أضرار مادية بممتلكات المدنيين في محيط موقع الانفجار.
وفي سياق متصل، أكد المرصد أن عنصرا من الدفاع الوطني ألقى قنبلة يدوية على دورية تابعة للأمن الجنائي في شارع فلسطين ضمن المربع الأمني الخاضع لسيطرة قوات النظام السوري في مدينة الحسكة، ما أدى لمقتل مدني وإصابة 25 آخرين كانوا ضمن الشارع المزدحم، جراح بعضهم خطيرة.
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