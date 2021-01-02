شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى بتفجير سيارة مفخخة في «رأس العين» السورية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قُتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة مدنيين على الأقل في تفجير سيارة مفخخة السبت، قرب سوق للخضار في بلدة رأس العين الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال شرقي سوريا.

وذكر المرصد، أن من بين القتلى امرأة وطفل، إضافة إلى إصابة أربعة أشخاص آخرين بجروح، مرجحاً ارتفاع حصيلة القتلى.

وسيطرت تركيا والفصائل السورية الموالية لها إثر هجوم واسع أطلقته في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ضد المقاتلين الأكراد، على منطقة حدودية واسعة بطول نحو 120 كيلومتراً بين مدينتي تل أبيض (شمال الرقة) ورأس العين (شمال الحسكة). ومنذ ذاك الحين، تشهد المنطقة تفجيرات عدة بالسيارات والدراجات المفخخة نادراً ما تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

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