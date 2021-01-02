شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يواصل استهداف الحديدة بعد مجزرة «صالة الأفراح» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتكبت ميليشيات الحوثي، مجزرة جديدة في مدينة الحديدة أسفرت عن مقتل خمس نساء ورجلين وإصابة سبعة أشخاص آخرين بينهم أطفال، بعدما استهدفت قذيفة حوثية صالة أفراح في جنوبي مدينة الحديدة مساء الجمعة. كما أصيب ثلاثة مدنيين بقصف صاروخي جديد شنته الميليشيات الانقلابية، صباح السبت، على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في حي منظر جنوبي مدينة الحديدة.

وأكدت مصادر محلية أن ميليشات الحوثي تستمر في استهداف المدنيين في الحديدة، وذلك بعد ساعات من سقوط قذيفة في صالة أفراح قرب شارع المطار وهي منطقة تعد حدودية بين القوات الحكومية والميليشيات الانقلابية.

وقال العميد صادق دويد، عضو الوفد الحكومي في اللجنة الأممية في الحديدة لوكالة الصحافة الفرنسية: «ندين الجريمة البشعة التي ارتكبها الحوثيون بقصف صالة أفراح التي راح ضحيتها شهداء وجرحى من المدنيين».

وأوضح دويد، أن هذه الجريمة الإرهابية البشعة بحق أبناء مدينة الحديدة في ظل سريان اتفاق ستوكهولم، يؤكد مضي ميليشيات الإجرام الحوثية في تصعيدها باستهداف اليمنيين وتجمعاتهم السكانية والأعيان المدنية ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولي الإنساني ومتنصلة عن جميع الاتفاقات المبرمة.

ودان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، المجزرة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بقصف عرس نسائي في قاعة المنصور في شارع المطار بمدينة الحديدة، بقذيفة هاون سقطت أمام القاعة والذي أسفر عن استشهاد وإصابة تسعة من الشهداء والجرحى في حصيلة غير نهائية.

وتابع في تغريدة له عبر «تويتر»: «هذه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي، تؤكد نهجها القائم على العنف والقتل وسفك الدماء وعدم الاكتراث بأرواح المدنيين، وهي نتيجة مباشرة لاستمرار صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن جرائم وانتهاكات الميليشيات المتواصلة منذ انقلابها».

وأعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، السبت، عن انزعاجها من مقتل وإصابة مدنيين في القصف.

وقالت البعثة عبر حسابها على «تويتر»: «تُعرب بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عن انزعاجها من التقارير التي تُفيد بمقتل عدد من المدنيين ووقوع إصابات أخرى نتيجة القصف على مديرية الحوك في الحديدة ليلة الجمعة وسط خروق أخرى لوقف إطلاق النار أفيد بوقوعها».