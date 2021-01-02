شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على سبع جثث في أحد شواطئ الجزائر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عُثر على جثث سبعة أشخاص على شاطئ بولاية «مستغانم» شمال غربي الجزائر، السبت، يرجح أنها جثث مهاجرين غرقوا في عرض البحر وسط الأحوال الجوية السيئة على سواحل البلد، بحسب ما أعلنت الحماية المدنية.

وأفادت مديرية الحماية المدنية لولاية «مستغانم» في بيان، بأن أمواج البحر لفظت سبع جثث متحللة بشاطئ الإخوة الثلاثة في خروبة، صبيحة يوم السبت نحو الساعة التاسعة صباحاً (8,00 ت غ).

وأوضح البيان، أنها جثث أربع نساء وثلاثة رجال «تتراوح أعمارهم ما بين 16 و30 سنة، مضيفاً أنه تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مستغانم.

ولم يتم تحديد ظروف غرق الأشخاص، لكن من المرجح أنهم كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا في ظل أحوال جوية رديئة ورياح قوية تخيم على شمالي الجزائر منذ أيام عدة.

وتابع البيان: «تبقى ملابسات الحادث محل تحقيق من طرف المصالح المختصة».

وانتشلت الحماية المدنية الجمعة جثة صياد كان مفقوداً منذ 26 ديسمبر/كانون الأول بعد أن أوقفت فرق الإنقاذ عمليات البحث عنه نظراً لهيجان البحر.

وعلى الرغم من حالة البحر، فإن محاولات الهجرة لم تتوقف، بحسب حصيلة وزارة الدفاع التي أوقفت في الفترة بين 23 و29 ديسمبر 152 مرشحاً للهجرة باستخدام القوارب، منهم 50 أجنبياً.