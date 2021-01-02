الجزائر: تبرئة شقيق بوتفليقة وجنرالات في قضية «التآمر»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برأ القضاء العسكري الجزائري، السبت، كلاً من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس المخابرات الأسبق القوي الجنرال محمد مدين، المدعو توفيق، وأحد أعوانه السابقين الجنرال بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنّون، من تهمة التآمر على سلطة الدولة والجيش.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المحامي خالد برغل، قوله إن المحكمة العسكرية بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة، برأت المتهمين الفريق محمد مدين والسعيد بوتفليقة وبشير طرطاق ولويزة حنون.

وكان القاضي العسكري، قد أصدر أحكاماً تتراوح بين 3 و15 سنة سجناً نافذاً ضد المتهمين في القضية بتاريخ 28 أكتوبر 2019، فيما أصدر مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى بتاريخ 28 أكتوبر من العام الماضي حكماً حضورياً بعقوبة 15 سنة نافذة في حق كل من سعيد بوتفليقة، محمد مدين، عثمان طرطاق، فيما خففت العقوبة بالنسبة للأمينة العامة لحزب العمال، من 15 سنة إلى ثلاث سنوات حبساً منها 9 أشهر نافذة عن تهمة جديدة هي عدم التبليغ عن جناية «التآمر على سلطتي الدولة والجيش».

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