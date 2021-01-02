شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يحاكم 20 شخصية بدرجة وزير بتهمة الفساد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف عضو مجلس النواب العراقي النائب جمال المحمداوي عن مناصب المسؤولين المحالين إلى القضاء بتهم فساد.

وقال المحمداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، السبت، إن «قائمة المتهمين الذين تمت إحالتهم ضمّت أكثر من 20 شخصية بدرجة وزير تمت إحالتهم إلى محكمة الموضوع»، مشيراً إلى أن «هذا يعد مؤشراً يؤكد وجوب ألّا يتم اختيار الشخصيات التي تتسلم المواقع الرئيسة من مزدوجي الجنسية».

وأضاف: إن «20 شخصية متهمة بدرجة وزير من أصل 333 أحيلوا للمحكمة غيابياً، أما من هم بدرجة مدير عام فقد أحيلوا غيابياً للمحاكم وعددهم 27 ممن اتهموا بالقضايا الجزائية الخاصة بوزارة الكهرباء».

وتابع: إن «الفئة الأخرى التي هي أقل من مدير عام، فيصل عددهم إلى أكثر من 286، وهم أحيلوا غيابياً للمحاكم، فيما تمت كفالة 72 ومن ضمنهم وزيران وأربعة بمنصب مدير عام، و66 من درجات وظيفية أقل».

وأشار إلى أن «الإدانات شملت أربعة وزراء فقط إلى جانب سبعة مديرين عامين من أصل 198 اتهموا بالقضايا التي تتعلق بملفات الفساد لوزارة الكهرباء».

والشهر الماضي، أكد الرئيس العراقي أن استمرار الفساد يغذي أعمال العنف والإرهاب ويضعف استجابة المؤسسات لاحتياجات المواطنين.

وأكد صالح، خلال اجتماع مع رئيس هيئة النزاهة علاء جواد حميد وعدد من مسؤولي الهيئة والادعاء العام، الدور المهم الذي تضطلع به هيئة النزاهة والادعاء العام في مكافحة الفساد وغسل الأموال واسترداد الأموال العراقية المهربة، بالتكامل مع باقي الدوائر ذات العلاقة. وأشار إلى أن «المحافظة على أموال الدولة وغلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإيقاف الهدر العام بات اليوم مهمة وطنية».