شكرا لقرائتكم خبر عن صالح عاشور محاضراً ومراقباً في مونديال مصر لكرة اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

يستعد صالح عاشور رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة اليد للمغادرة إلى القاهرة يوم 10 يناير الجاري، للمشاركة كمراقب ومحاضر دولي في نهائيات كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 يناير وحتى 30 من الشهر نفسه، بمشاركة 32 منتخباً لأول مرة.

وكشف صالح عاشور، عن أن اللجنة المنظمة للمونديال تتبع نظام الكبسولة في استضافة الوفود المشاركة بسبب الإجراءات الاحترازية؛ بحيث ستكون كل مجموعة في فندق واحد وتكون حركة كل مجموعة بمراقبيها ومحاضريها وحكامها مع بعض سواء إلى ملاعب التدريبات أو المباريات، وستكون الإجراءات مشددة للحفاظ على نظام الكبسولة في التحركات الجماعية، وسيتم فحص جميع المشاركين من لاعبين ولجان وحكام ومرافقين كل 72 ساعة والنتيجة بعد 4 ساعات من الفحص.

ولفت عاشور، إلى أن تصميم كأس العالم الذي سيحمله بطل هذه النسخة من صناعة مصمم وفنان فرنسي استوحى فكرة تصميم الكأس من محمد علاء أحد عمالقة في كرة اليد في مصر؛ حيث طلب المصمم من محمد علاء وضع الكأس على كفه، وأضاف عاشور، أن محمد علاء الذي ستظهر كفه ممسكة بالكأس الاستثنائية هو مدير منتخبات مصر لكرة اليد، ولعب لمنتخب بلاده ولنادي الطيران وسبق له الاحتراف في نادي الشارقة، وابنه الآن يلعب لمنتخب مصر.

وختم صالح عاشور الذي ظل محافظاً على حضوره في النهائيات مراقباً ومحاضراً منذ 2007 تعليقاته بالإشادة الكبيرة بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية في استضافة البطولات وتجهيز أفضل وأفخم الفنادق والصالات الحديثة في القاهرة والإسكندرية، وكشف عن أن الحضور الجماهيري في المونديال سيكون بنسبة 30% وفق آلية وضعتها اللجنة المنظمة في مصر.