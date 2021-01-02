شكرا لقرائتكم خبر عن «تحقيق أمنية» تفرح 643 طفلاً من 28 جنسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نجحت مؤسسة «تحقيق أمنية» في تنفيذ استراتيجيتها خلال «عام الاستعداد للخمسين 2020» بتحقيق أمنيات 643 طفلاً وطفلة داخل الدولة وخارجها، يُعانون أمراضاً تُهدّد حياتهم.

وقالت قرينة سموّ الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيسة الفخرية للمؤسسة: «رغم الصعوبات التي شهدها عام 2020 نتيجة انتشار «كورونا»، والإجراءات الاحترازية التي فرضت أجواء التباعد، فإننا سعداء بتمكّننا من تحقيق أمنيات 643 طفلاً وطفلة من 28 جنسية داخل الدولة وخارجها، لزرع السعادة والفرحة في قلوب المُصابين بأمراض خطرة تُهدّد حياتهم، وإعادة الأمل إلى أسرهم».

وأعربت عن اعتزازها بتفوّق المؤسسة في تحقيق استراتيجيتها، وتمكّنها من تحقيق أمنيات الأطفال المرضى، مُشيرة إلى أنها، وبفضل القلوب الطيّبة لجميع القاطنين على أرض إمارات الخير والمحبة، تمكّنت من تحقيق 396 أمنية داخل الإمارات، منها 348 عن بُعد، و158 أمنية في الأردن، و89 في اليمن.

وأشادت بالدعم المادي والمعنوي الكبير من القيادة الرشيدة، فضلاً عن الشراكات الاستراتيجية المُجزية التي عقدتها المؤسسة مع كثير من الجهات الحكومية والخاصة، ما أسهم في إنجاح فعالياتها ومُبادراتها.

واختتمت الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان بالقول: «نأمل بأن يحمل العام الجديد الصحة والسلامة لجميع البشر. ونتطلّع قُدماً إلى تحقيق استراتيجية المؤسسة في عام الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة، حرصاً منا على مواكبة المسيرة الإنسانية النبيلة التي تتبناها قيادتنا الرشيدة، والمُساهمة في إبراز ريادتها في العطاء الإنساني محلياً وإقليمياً وعالمياً».