شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة جديدة لبرشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي برشلونة لكرة القدم غياب لاعب وسطه الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو «ثلاثة أشهر على الأقل» عن الملاعب بعد خضوعه، السبت، لعملية جراحية «ناجحة» في ركبته اليسرى.

وكان كوتينيو (28 عاماً) تعرض للإصابة في غضروف ركبته اليسرى في الوقت بدل الضائع من المباراة ضد إيبار (1-1) الثلاثاء، عندما دخل بديلاً.

وبات كوتينيو ثالث لاعب تبعده الإصابة عن برشلونة فترة طويلة؛ بسبب الإصابة بعد أنسو فاتي والمدافع جيرار بيكيه اللذين تعرضا بدورهما إلى إصابة في الركبة.

وخاض كوتينيو 14 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، مسجلاً ثلاثة أهداف مع تمريرتين حاسمتين.

ويعاني برشلونة الأمرَّين هذا الموسم، ويتخلف في الترتيب العام للدوري بفارق عشر نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر الذي لعب مباراة أقل.

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