«الزود» تحلق بناموس الايذاع بالوثبة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

اختتمت بميدان الوثبة منافسات الأسبوع الرابع عشر للسباقات التمهيدية لموسم الهجن 2020-2021، وحلقت «الزود» لمحمد عتيق المهيري بناموس أول أشواط فئة الايذاع لمسافة 9 كلم، واستطاعت «الزود» أن تفوز في شوط الايذاع الأبكار المحليات بزمن قدره 9:17:1، وفي الشوط الثاني والخاص بالأبكار المهجنات كان الموعد مع «المسك» لمحمد عتيق المهيري محققة المركز الأول وبتوقيت قدره 9:11:4، وفي الشوط الثالث وتحدي الجعدان المحليات انتصر «الحوت» لعمير الحزمي العامري على منافسيه، محرزاً المركز الأول بتوقيت قدره 9:06:7، وأهدى «متعب» مالكه أحمد الحزمي العامري ناموس الشوط الرابع بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 9:05:0.الوثبة

وجاءت نتائج بقية الفائزين كالتالي: الشوط الخامس «نسايم» لمحمد عتيق المهيري بزمن قدره 9:05:3، الشوط السادس «شهرة» لسعد حمد المري بتوقيت قدره 9:10:2، الشوط السابع ”الخليج 365” لمحمد الحزمي العامري بزمن قدره 9:10:9، الشوط الثامن «مشوش» لمحمد الحزمي العامري بتوقيت قدره 9:03:6، الشوط التاسع «الواصلة» لمحمد حمد العامري بزمن قدره 9:10:2، الشوط العاشر «اليمامة» لحمد عبدالله العامري بتوقيت قدره 9:05:8، الشوط 11 «ظن» لمحمد حمود الوهيبي بتوقيت قدره 9:11:1، الشوط 12 «التماس» لعبيد الرملي العامري بتوقيت قدره 9:07:2، الشوط 13 «سمحة» لأحمد علي الشامسي بزمن قدره 9:06:1، الشوط 14 «سلمى» لراشد حمد العفاري بتوقيت قدره 9:03:4، الشوط 15 «الذيب» لمحمد عتيق المهيري بتوقيت قدره 9:06:2، الشوط 16 «الشبابي» لسعيد الدحبة العامري بزمن بلغ 9:04:4، الشوط 17 «شموخ» لراشد حمد العفاري بزمن قدره 9:07:0، الشوط 18 «عالية» لعمير عبدالله القبيسي بتوقيت قدره 9:00:7، الشوط 19 «مهول» لمبارك أحمد العامري بزمن قدره 9:10:2، وفي آخر أشواط فئة الايذاع كان الموعد مع «متعب» لمبارك راشد الخييلي بعد أن وصل في المركز الأول وبزمن قدره 9:02:4.



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