خورفكان يدشن موقعه الإلكتروني الجديد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشّن نادي خورفكان موقعه الإلكتروني الجديد على الشبكة الرقمية www.khorfakkansc.ae مع حلول العام الميلادي الجديد 2021، حيث صمّم بشكل حيوي وفعال ليعد مرآة رقمية جديدة لجميع أنشطة وفعاليات النادي الرياضية والثقافية والمجتمعية، تحت شعار «ناديكم بين أيديكم الآن».

وأكد عمار راشد علاي أمين السر العام حرص إدارة النادي على مواكبة التطور والتحول للأنظمة الذكية الحديثة في إدارة الأعمال، مشيراً إلى أن الموقع الجديد أكثر مرونة وانسيابية ويتيح للمتابعين سهولة الإحاطة بجميع أخبار النادي وأنشطته المختلفة فضلاً عن متابعة مجلة النادي الشهرية وإمكانية الانضمام للنادي من خلال التسجيل أونلاين، لممارسة الرياضة المحببة إليهم وتقديم الاقتراحات والشكاوى، لاسيما أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال حلقة النشاط الرياضي بالنادي عبر انطلاقة الألعاب الجماعية والفردية.

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