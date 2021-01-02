شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر بطاقة تهنئة تدخل «جينيس» من دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز رامكومار سارانجاباني، رجل الأعمال الهندي المقيم في الإمارات، رقماً قياسياً جديداً لأكبر بطاقة تهنئة بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتولّي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في الإمارة.

ويُعدّ هذا الرقم القياسي التاسع عشر الذي يحطّمه سارانجاباني، ما يجعله صاحب أكبر عدد من الأرقام القياسية في موسوعة «جينيس» على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والهند.

وتزيد أكبر بطاقة تهنئة بالعالم بمئة ضعف عن حجم البطاقة العادية، وتضمّ مجموعة من صور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي رسمها أكبر صاحب، الفنان الهندي المقيم في دبي، على مدى 25 عاماً.

وكسرت البطاقة الحالية، التي تمتدّ على مساحة 8.20 متر مربع، الرقم القياسي السابق البالغ 6.729 متر والمسُجّل في هونج كونج. وازدان الغلاف الخارجي للبطاقة، بطول 4 أمتار وعرض 2.05 متر، باللوحة الفنية الفائزة بمعرض إكسبو 2020 التي أبدعها أكبر صاحب عام 2013. ويتألق المحتوى الداخلي للبطاقة والمجسم المنبثق منها بمجموعة من اللوحات التي رُسمت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منذ عام 1996.

وقال رامكومار سارانجاباني: «عملت على مدى الأشهر الستة الماضية على إنجاز هذا العمل الفني، وكنت أنتظر المناسبة المميزة لتقديم هذه البطاقة التي حطمت الرقم القياسيّ. وما من مناسبة أفضل من الذكرى الخامسة عشرة لتولّي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم في دبي، والتي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الإمارات».

وأضاف: «لطالما كانت الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وقيادته الحكيمة لدبي مصدر إلهامٍ وتحفيزٍ للعديد من الأشخاص حول العالم. وتغمرني السعادة والفخر لإقامتي في دبي التي تُعدّ من أفضل مدن العالم. وأتوجه بالتقدير والتحية لروح الأمة المفعمة بالعزيمة، والتي تسعى دوماً لتحقيق إنجازات جديدة عبر تحفيز مواطنيها على توسيع آفاقهم وبذل أقصى جهودهم».

ولإكساب التجربة قيمة حقيقية، تواصل سارانجاباني مع الفنان أكبر صاحب وطلب إذنه لاستخدام لوحاته في تصميم أكبر بطاقة تهنئة. ولاقى الاقتراح موافقة الفنان ونال إعجابه لدرجة أنه رغب بتصميم البطاقة بنفسه، وهكذا أبصر هذا العمل الفنيّ الاستثنائي النور.

وقال سارانجاباني: «حققت دبي في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نجاحات كبيرة على الصعيد العالمي. ويحظى سموه بمكانةٍ مميزة في قلوبنا جميعاً، إذ يتطلع العالم بأجمعه لقيادته الحكيمة ورؤيته الفريدة والمبتكرة، ولطالما رغبت بإظهار امتناني لسموه. ولعلّني بهذه الطريقة استطعت أن أعبر عن عمق محبتي لدبي ومدى احترامي وتقديري لحاكمها بطريقتي الخاصّة».

وستُعرض البطاقة في صالة عرض نوميسبينج في دبي، بالإضافة إلى أكبر بطاقة تهنئة إلكترونية صممت بمناسبة اليوم الوطني الـ49. ويستمر العرض 15 يوماً ابتداءً من 4 الجاري يومياً من 10 صباحاً حتى 6 مساءً.