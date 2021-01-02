شكرا لقرائتكم خبر عن 64 لاعباً في بطولة الفجيرة الإلكترونية لكرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

تنطلق في الرابعة عصر الأحد منافسات النسخة الأولى من بطولة الفجيرة الإلكترونية لكرة القدم «فيفا 21» التي تنظمها جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتحت شعار «شكراً خط دفاعنا الأول» في الفترة من 3 إلى 8 يناير الجاري بمشاركة 64 لاعباً من مختلف إمارات الدولة، يتنافسون على مدى 6 أيام بواقع مباراتين لكل لاعب تقام عبر جهاز «بلاي ستيشن»، بحيث يتأهل الفائز إلى الدور التالي بينما يخرج الخاسر وصولاً إلى المباراة النهائية.

وأكد خالد الظنحاني رئيس جمعية الفجيرة الثقافية ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، اكتمال التحضيرات مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية المتبعة والضرورية للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19، لافتاً إلى أن البطولة ستحظى باستضافة نخبة من كبار المسؤولين ونجوم الكرة والفنانين والمثقفين ومؤثري التواصل الاجتماعي، كما أنها ستحفل بالعديد من الجوائز المالية والمفاجآت المميزة للمشاركين، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية وثقافية مصاحبة لكل الفئات العمرية.

وأوضح علي البلوشي المشرف العام، أن البطولة تستهدف الفئة العمرية من 9 إلى 21 سنة، لتعزيز ارتباط الشباب بالرياضة باعتبارها متنفساً مهماً لإطلاق الطاقات وصقل المهارات وإبراز المواهب، فضلاً عن المساهمة في تغيير السلوك السلبي لدى الناشئة والشباب، الناتج عن انشغالهم بالألعاب الإلكترونية التي تحرض على العنف وتنمي السلوك العدواني لديهم، مؤكداً حرص جمعية الفجيرة الثقافية على تقديم أفضل المبادرات التي تخدم مختلف شرائح المجتمع لما فيه خير الوطن وأبنائه والمقيمين على أرضه الطيبة.