مؤسس «علي بابا».. انتقد النظام الصيني فاختفى عن الأنظار

ذكرت تقارير صحفية أن مؤسس موقع "علي بابا" الشهير، الصيني جاك ما، اختفى منذ أواخر أكتوبر الماضي عن الأنظار بعد فترة قصيرة من انتقاده للنظام الشيوعي في البلاد.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقرير لها، بأن الملف الشخصي لأغنى رجل في الصين اختفى من صفحة التحكيم الخاصة بـ“أفريكا بيزنس هيروز“ وهو برنامج تلفزيوني لرواد الأعمال الناشئين.

وقالت الصحيفة: ”تمت إذاعة المباراة النهائية بدونه كما غاب أيضًا عن الفيديوهات الترويجية للبرنامج، بالرغم من تغريده قبل أسابيع من المباراة النهائية بأنه لا يستطيع الانتظار للقاء المتسابقين“.

وأضافت الصحيفة في تقريرها: ”فضلًا عن ذلك، ليس هناك أي نشاط على حساب جاك ما على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالرغم من أنه كان ينشر بانتظام عدة تغريدات يوميًا.. مع ذلك، لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى تعرضه لأي أذى جسدي أو شيء من هذا القبيل“.

وأشارت إلى أن جاك ما البالغ من العمر 56 عامًا ”كان مقرباً من النظام الشيوعي، إلا أنه يبدو أن المسئولين الصينيين انقلبوا عليه بعد أن انتقد المنظمين والبنوك المملوكة للدولة في مؤتمر التكنولوجيا المالية في أكتوبر الماضي“.

وأوضحت الصحيفة: ”بالرغم من كونه أكثر رجال الأعمال نجاحًا في الصين، إلا أنه تصادم بشكل متزايد وواضح مع النظام بشأن تفضيلاته لمزيد من الاقتصاد المنفتح الذي يحركه السوق، يأتي ذلك وسط إعلان السلطات الصينية عن فتح تحقيق لمكافحة الاحتكار يمس علي بابا“.

ولفتت الصحفية إلى اختفاء أحد رجال الأعمال، في مارس الماضي، بعدما وصف الرئيس شي جين بينج بـ ”المهرج“ بسبب تعامله مع أزمة فيروس كورونا.

وأضافت أنه تبين فيما بعد أنه تم الحكم على رجل الأعمال بالسجن 18 عامًا في جرائم فساد مختلفة، كما تم اختطاف الملياردير شيان جيان هوا، من فندق في هونج كونج في عام 2017 وظل رهن الإقامة الجبرية لأكثر من ثلاث سنوات، ولم يُذكر مكانه رسميًا حتى الآن.