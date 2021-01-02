تعرف على قاعة مرايا مقر إقامة القمة الخليجية الـ41

وقد أطلق على مسرح «مرايا» هذا الاسم نظرا لاكتساء واجهته بالمرايا العملاقة، لتعكس سحر الطبيعة الخلابة في «العلا» التي تضم منطقة الحِجر، أول موقع تاريخي في المملكة يدرج ضمن قائمة «اليونسكو» لمواقع التراث العالمي.
تمت إزاحة الستار عن الواجهة الاستثنائية الجديدة لمسرح «مرايا» في حفل خاص أقامته الهيئة الملكية لمحافظة «العلا» خلال الموسم الثاني من مهرجان «شتاء طنطورة»، مستضيفا المسرح، الذي يتسع لنحو 500 شخص، كوكبة من أشهر وأبرز الفنانين العالميين.
ويتخذ تصميم مسرح «مرايا»، الذي يقع في وادي عشار بالقرب من سفح حرة عويرض البركانية، والمزود بأحدث النظم الصوتية المسرحية والأوبرالية، شكلًا مكعبًا تغطي جدرانه الخارجية المرايا بشكل كامل، ليكون امتدادًا معماريًا لطبيعة «العلا» الساحرة التي ألهمت المعماريين والفنانين والمبدعين على مدى قرون طويلة منذ حضارة الأنباط وحتى اليوم، في حين تبلغ مساحة واجهة المسرح الخارجية 9740 مترًا مربعًا من المرايا، وهو رقم تجاوز الحد الأدنى البالغ 6500 متر مربع.
معلومات عن قاعة مرايا
- أكبر مبنى عاكسٍ بالعالم في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية يعاد افتتاحه في يناير 2021.
- مكان متعدد الأغراض للترفيه والمؤتمرات.
- بدءا من يناير 2021 سيتم الترحيب فيه بالفاعليات التجارية والاجتماعات والمؤتمرات وحفلات الزفاف.
- صُمّم الهيكل المتطوّر ليتماشى مع المناظر الطبيعية المحيطة بالمسرح.
- مُغطىً بألواحٍ عاكسةٍ تعكس جمال العلا. - يتكون المبنى من 9740 مترا مربعا من المرايا.
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