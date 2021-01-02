فلسطين تسجل 1064 إصابة جديدة بـ«كورونا»

سيف اليزيد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة، في بيان صحفي، إن قطاع غزة سجل 704 إصابات جديدة بـ«كورونا» من مجمل الحالات الجديدة.

وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بـ«كورونا» في غرف العناية المكثفة بلغ 119 «منهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي».

وتجتمع لجنة الطوارئ العليا برئاسة رئيس الحكومة محمد اشتية، اليوم، للإعلان عن الإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار الجائحة.





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