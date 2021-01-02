تبرئة سعيد بوتفليقة ومسؤولين عسكريين في قضية التآمر على الجيش والسلطة

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 يناير 2021 04:11 مساءً - منذ 14 دقيقة

برأت المحكمة العسكرية بالناحية العسكرية الأولى في مدينة البليدة الجزائرية، اليوم السبت، كل المتهمين في قضية التآمر على سلطة الدولة والجيش.

وحوكم المتهمون بتهمتي ”المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة“، بعد الكشف عن لقاء مشبوه جمعهم، في 27 آذار 2019، قبل خمسة أيام من تنحي الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وقال المحامي خالد برغل إن المتهمين، وهم: الفريق محمد مدين (الجنرال توفيق) والسعيد بوتفليقة وبشير طرطاق وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، تمت تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم في القضية، وفقا لما أورده موقع ”النهار أونلاين“.

وبحسب مصدر قضائي تحدث لوكالة فرنس برس فإن سعيد بوتفليقة سيتم تحويله إلى سجن مدني في انتظار محاكمته في قضايا أخرى تتعلق بالفساد خلال 20 سنة من حكم شقيقه.