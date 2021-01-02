كتبت أسماء لمنور في السبت 2 يناير 2021 04:11 مساءً - منذ ساعة واحدة انفجار انفجرت سيارة مفخخة في مدينة رأس العين شمال سوريا في سوق للخضروات شمال البلاد، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل من بينهم طفل ومواطنة، بالإضافة لإصابة 4 آخرين بجراح، بعضهم بحالة خطيرة، مما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية بممتلكات المدنيين في محيط موقع الانفجار.، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتخضع مدينة رأس العين لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الحسكة.

كانت هذه تفاصيل خبر انفجار سيارة مفخخة شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.