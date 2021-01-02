لماذا لم يطلب الاتحاد الاوروبي ما يكفي من جرعات اللقاح المضاد لكورونا؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 يناير 2021 04:11 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - يناير - 2021 2:11 مساءً

لم يطلب الاتحاد الأوروبي لم يطلب ما يكفي من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لتطعيم سكانه البالغ عددهم 450 مليون نسمة، وذلك بحسب صحيفة ”تلغراف“ البريطانية.

و بحسب “إرم نيوز” جاء في تقرير للصحيفة، بأن ”إيغور شاهين، العالم الملياردير، والرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك، قال في مقابلة لمجلة شبيغل الألمانية إن عملية التطعيم في أوروبا ليست سريعة أو دقيقة كما هو الحال في دول أخرى“.

ونقلت عنه قوله: ”كان هناك افتراض بأن العديد من الشركات سوف تأتي باللقاحات الخاصة بها، بالتالي فإن الفكر السائد لدى الاتحاد الأوروبي كان قائماً على فرضية خاطئة بوجود ما يكفي من اللقاحات، وأن الأمور ستكون تحت السيطرة، ولكن هذا لم يحدث“.

واشارت إلى أن ”لقاح فايزر – بيونتيك هو الوحيد الذي حصل على تصريح من الاتحاد الأوروبي حتى الآن، لكن التكتل طلب 200 مليون جرعة حتى الأسبوع الماضي، قبل أن يطلب 100 مليون جرعة إضافية، لكن هذا لن يكفي لحصول سكان الاتحاد الأوروبي على جرعة واحدة فقط من اللقاح، ناهيك عن ضرورة الحصول على جرعة ثانية كي يكون اللقاح فعالاً في مواجهة ”كوفيد 19“.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالقول: ”لكن على النقيض، فإن بريطانيا طلبت 30 مليون جرعة من لقاح فايزر – بيونتيك، بالإضافة إلى 100 مليون جرعة أخرى من لقاح أوكسفورد – أسترازينيكا، الذي حصل على ترخيص الاستخدام في بريطانيا، وهو كمية تكفي لتطعيم كل سكان بريطانيا“.