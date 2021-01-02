سفير الصين يجدد دعم بلاده للحل السلمي في اليمن وفق المرجعيات الدولية

السبت 2 يناير 2021

جدد السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، دعم بلاده للحكومة اليمنية المتمثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وان تشكيل الحكومة الجديد يعتبر خطوة مهمة لتنفيذ اتفاق الرياض.



واكد السفير في تصريح صحفي التزام الصين، بسيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، وملتزمة بحل القضية اليمنية عبر الحوار على أساس المرجعيات الثلاث، وهي قرارات مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.

وأشار الى ان الصين تتطلع الى مواصلة التعاون مع اليمن، في إطار "الحزام والطريق" لتحقيق الكسب المشترك لخدمة شعبي البلدين.