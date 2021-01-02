شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 20.1 مليون والان نبدء بالتفاصيل
وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أقل من متوسط الزيادة على مدار الأسبوع الماضي، وهو 1%.
وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 34ر2مليون إصابة، بزيادة نسبتها 2%، مقارنة بالوقت نفسه في اليوم السابق.
وشهدت ولاية "ويست فيرجينيا" زيادة بنسبة 2.9% في الإصابات مقارنة بالوقت نفسه أمس الجمعة، ليرتفع إجمالي الإصابات بها إلى 87 ألفا و820 حالة.
كما سجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد وفيات جرى تسجيله في الـ24 ساعة الماضية، حيث توفي بها 377 شخصا جراء فيروس كورونا.
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